Pierre Soulages, il pittore francese morto a 102 anni

Apprezzatissimo Oltralpe, Soulages passerà alla storia della pittura francese come il 'maestro del nero'. Era il nero la sua matrice, il suo marchio di fabbrica di cui non ha cessato di esplorare i misteri. "Amo l'autorità del nero, la sua austerità, la sua evidenza, la sua radicalità. Il nero custodisce possibilità insospettabili", spiegava l'artista in un'intervista alla France Presse del 2019. Soulages è stato tra i pochi artisti viventi a venire onorato da vivo con una mostra al Louvre. Pierre Soulages, "peintre de l'outrenoir", era il titolo dell'esposizione in programma dall'11 dicembre 2019 al 9 marzo 2020, subito prima che la Francia e l'Europa si chiudessero nei lockdown legati alla pandemia. Il nero, assicurava lui, "è un colore molto attivo. Metti del nero al fianco di un colore scuro e quello si illumina".

Una delle sue tele venduta per 20,2 milioni di dollari

Alto, sempre vestito di nero, Soulages non ha mai spezzato i legami con la sua terra natia, l'Aveyron, anche se nel corso della sua vita ha dipinto anche altrove. Per oltre 75 anni ha tracciato il suo stile, ottenendo riconoscimenti dalle istituzioni culturali e dal mercato dell'arte, fino a diventare uno degli artisti francesi contemporanei maggiormente quotati. Una delle sue tele del 1961, corrispondente al suo periodo cosiddetto rosso, è stata venduta per 20,2 milioni di dollari a New York, nel novembre dello scorso anno. Nel maggio 2014 Soulages ebbe il raro privilegio di assistere all'inaugurazione di un museo interamente dedicato alla sua opera a Rodez, la città che lo vide nascere 94 anni prima, il 24 dicembre 1919, da un padre artigiano e da una madre commerciante.