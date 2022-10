Leslie Jordan, l'attore di "Will & Grace" morto in un incidente d'auto

Era noto soprattutto per i suoi ruoli in “American Horror Story” e “Will & Grace”, e aveva vinto un Emmy nel 2006 per quest’ultima performance. Durante la pandemia il comico aveva ottenuto un nuovo slancio di fama grazie alla pubblicazione di video virali su Instagram

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato sulle notizie dal mondo Il comico e attore Leslie Jordan, famoso per i suoi ruoli in “Will & Grace” e “American Horror Story”, è morto in un incidente d’auto a Hollywood lunedì mattina. A riportarlo è il Los Angeles Times: Jordan aveva 67 anni e aveva vinto un Emmy nel 2006 per la sua performance nel ruolo di Beverly Leslie nella serie “Will & Grace”. Secondo quanto riporta il Los Angeles Times, l’attore potrebbe aver avuto un malore prima dell’incidente.

La carriera di Leslie Jordan

leggi anche

Franco Gatti, morto il componente dei Ricchi e Poveri: aveva 80 anni

Leslie Jordan era nato in Tennessee il 29 aprile del 1955. Tra le sue interpretazioni più famose, come detto, rientrano i suoi ruoli in “American Horror Story” e quello in “Will & Grace”, che gli è valso un premio Emmy nel 2006. In una carriera lunga oltre 30 anni, tra i suoi molti lavori figurano apparizioni anche in “Star Trek: Voyager”, “Ugly Betty” e “Boston Legal”. Icona del movimento Lgbtq+, durante la pandemia l’attore aveva ottenuto un nuovo slancio di fama grazie alla pubblicazione di video virali su Instagram.