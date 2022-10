Franco Gatti, morto il componente dei Ricchi e Poveri: aveva 80 anni

È morto a Genova Franco Gatti , lo storico componente dei Ricchi e Poveri, aveva 80 anni. Aveva lasciato il gruppo proprio quest'anno dopo la clamorosa reunion del 2020 che aveva visto il quartetto, con Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Marina Occhiena, di nuovo insieme dopo 40 anni. Gatti aveva abbandonato i Ricchi e Poveri una prima volta nel 2016, per dedicarsi alla famiglia dopo il grave lutto che lo aveva colpito: nel 2013 era infatti morto suo figlio Alessio. Ad annunciare la scomparsa di Franco Gatti sono stati gli altri componenti dei Ricchi e Poveri, insieme alla sua famiglia. "È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco", dicono addolorati.

Chi era Franco Gatti

Franco Gatti era entrato ne I Ricchi e Poveri negli anni ’60. insieme a Angelo Sotgiu, Marina Occhiena e Angela Brambati. Il gruppo debutta al Cantagiro 1968, con il brano L’ultimo amore. Insieme a I Ricchi e Poveri, Franco interpreta diversi brani di successo, specie all’inizio della carriera, quando partecipano per diverse volte al Festival di Sanremo. La prima volta del gruppo sul palco dell’Ariston è nel 1970. Arrivano secondi con il brano La prima cosa bella, con Nicola Di Bari, e poi nuovamente secondi nel 1971 con Che sarà, il più grande successo del gruppo come quartetto. Ma negli anni ottanta arrivano altri successi come Sarà perché ti amo, Come vorrei, Mamma Maria e Voulez vous danser. Hanno rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest nel 1978 e partecipato a 12 Festival di Sanremo, riuscendo a vincere nel 1985 con la canzone Se m'innamoro.