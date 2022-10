Nato a Chattanooga nel 1955, il comico aveva 67 anni: è morto per un incidente stradale a Hollywood. È apparso in numerose serie tv ma la sua fama è legata soprattutto al ruolo di Beverly Leslie in Will & Grace, che gli ha fatto vincere anche un Emmy come miglior “Guest actor”. Durante la pandemia è diventato una star dei social per i suoi video umoristici