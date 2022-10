Iran, Elnaz Rekabi torna a Teheran accolta dagli applausi. VIDEO

La folla ha applaudito il ritorno di Elnaz Rekabi tornata in Patria. All’aeroporto internazionale Imam Khomeini fuori Teheran, la appellano come “eroe”, ma l’atleta ribatte: “Non indossare il velo è stato un gesto non intenzionale. Finora, grazie a Dio, non è successo niente”. Rekabi è arrivata a Teheran con la squadra. La scalatrice iraniana ha gareggiato in Corea del Sud senza lo hijab, richiesto alle atlete della Repubblica islamica, ma la ragazza si è scusata su Instagram, spiegando in una storia che il copricapo le è caduto inavvertitamente. Non, quindi, un gesto di protesta, ma un inconveniente “causato dalla tempistica con cui è stata chiamata a gareggiare”.