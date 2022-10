Germania, licenziato capo cybersicurezza per presunti legami con Mosca

Tecnologia

Attacchi hacker, nasce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

È l'arma del governo italiano per proteggere le nostre reti e infrastrutture. La sua nascita è prevista in un decreto-legge con 19 articoli, atteso in Consiglio dei ministri. L'organismo, che all'inizio avrà in dotazione 300 persone, vede a capo un direttore generale nominato dal premier e sarà sottoposto a controllo da parte del Copasir

IL CAPO - Si tratta di un organismo pubblico con autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale e organizzativa. A capo ci sarà un direttore generale nominato dal presidente del Consiglio, che resterà in carica per quattro anni, rinnovabili per altri quattro