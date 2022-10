Sposa diventa virale con un abito da 47$ e un matrimonio da 500$

Un matrimonio insolitamente economico per una giovane coppia di Los Angeles. I due sono andati contro le stime dei più famosi wedding planner con il loro budget da record. La sposa: "Le coppie devono ricordare il loro obiettivo finale, che è il matrimonio" ascolta articolo Condividi

Sposarsi negli Stati Uniti può arrivare a costare fino a 30.000 dollari. C’è, però, una coppia della California che è riuscita a contraddire le stime del sito di wedding planning The Knot, realizzando una cerimonia con un budget di soli 500 dollari. Come riporta Good Morning America, Kiara e Joel Brokenbrough hanno celebrato l’evento con l’obiettivo che rimanesse “il più minimale possibile". I metodi impiegati per stare entro la cifra da record sono stati diversi, a cominciare dal vestito della sposa. L'abito ordinato online Kiara ha ordinato l’abito bianco su Shein, sito che vende capi di fast fashion. Il prezzo si è rivelato decisamente contenuto: 47 dollari contro una media nazionale di 1.800 dollari. Il video in cui la ragazza rivela quanto è costato l’abito è andato in poco tempo virale su TikTok. "Non volevo spendere molti soldi per un vestito che avrei indossato una volta e per poche ore".

Una location originale Per gli sposi era impensabile iniziare la vita coniugale con un enorme debito dovuto alle celebrazioni. Fondamentale è stato il supporto dei familiari che hanno contribuito regalando oggetti come il bouquet della sposa, e quello degli altri invitati che hanno accettato di pagare per sé i drink e il cibo del ricevimento nuziale. La cerimonia si è tenuta all'aperto, appena fuori dall’autostrada.

Determinante nella scelta è stato il fatto che la location fosse completamente gratuita. Uno dei grandi consigli di Kiara è stato proprio quello di trovare un posto che sia gratis e di per sé carino, così da non dover spendere soldi per le decorazioni.

Giurarsi amore eterno vedi anche Gli abiti da sposa più belli delle star di Hollywood. FOTO Gli sposi erano concordi nel pensare che, alla fine, l’obiettivo primario del matrimonio è quello di giurarsi amore eterno davanti ai propri cari “e a Dio. E poi festeggi con cibo, bevande e balli. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto", ha detto Kiara.