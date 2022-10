Paesi Bassi, treno si schianta contro un autobus fermo lungo i binari

Uno schianto impressionante, quello avvenuto il 17 ottobre tra un treno olandese e un autobus passeggeri a un passaggio a livello a Bergen op Zoom, nel sud dei Paesi Bassi. L'autobus, fortunatamente vuoto, è stato completamente distrutto dall'impatto fortissimo con il treno in corsa. Fortunatamente non ci sono vittime. Il video registrato da Ronald Groffen, un automobilista, cattura il momento dell'incidente, mentre il treno, un Nederlandse Spoorwegen in corsa, distrugge un autobus in stallo che nell'impatto viene spezzato in due. Secondo un notiziario locale, c'erano 85 persone a bordo del treno quando si è verificato l'incidente, ma nessuno è rimasto ferito.