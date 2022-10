Assalto a Capitol Hill, chiesti 6 mesi di carcere per Steve Bannon

Sei mesi e 200 mila dollari di multa: è la pena che proporrà il dipartimento di giustizia nell'imminente processo all'ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon, accusato di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di testimoniare nell’indagine sull’assalto al Capitol Hill. Lo riferiscono i media Usa. Al giudice che dovrà decidere, venerdì prossimo della pena, i procuratori hanno detto che Bannon da quando ha ricevuto il mandato nel settembre 2021 per testimoniare, e consegnare documenti, alla commissione che indaga sull'assalto al Congresso ha "portato avanti una strategia di malafede, sfida ed oltraggio" rifiutandosi di testimoniare.

Bannon ha sempre negato ogni responsabilità

vedi anche

Assalto Capitol Hill, Bannon colpevole di oltraggio al Congresso

Processi come questo a Bannon sono una rarità e nessuno dai tempi della Guerra Fredda è mai finito dietro le sbarre per oltraggio al Congresso. Nonostante ai tempi dell'assalto al Campidoglio Bannon non ricoprisse più alcun ruolo ufficiale, sono emersi continui contatti con il Presidente nelle ore che hanno portato all’insurrezione, culmine di una campagna di sovversione per il risultato delle urne negli Stati Uniti. Risulta una telefonata di undici minuti la mattina del 5 gennaio e una di altri sei la sera del giorno stesso. Bannon comunque ha sempre negato ogni responsabilità per l'attacco del 6 gennaio, pur vantandosi di essere "l'architetto ideologico" degli sforzi per ribaltare il risultato delle elezioni del 2020.