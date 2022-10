Regno Unito, in beneficenza peluche lasciati per omaggiare Elisabetta

Più di mille orsetti Paddington saranno donati all’associazione di beneficenza per bambini Barnardo’s. Lo fa sapere Buckingham Palace che, in una nota, specifica come tutti quei simpatici peluche siano stati lasciati dalla gente davanti alle residenze reali di Londra e Windsor per rendere omaggio alla regina deceduta l'8 settembre scorso a 96 anni. La defunta sovrana è stata patrona dell'associazione di beneficenza per bambini fino al 2016, quando le è succeduta Camilla. Ed è proprio lei a celebrare la donazione, mettendoci la faccia in una foto pubblicata su Instagram dove la si vede nella Morning Room di Clarence House circondata da più di mille Paddington. "Promettiamo di prenderci cura di questi orsi che saranno molto amati e porteranno gioia ai bambini che aiutiamo" ha detto Lynn Perry, responsabile dell'associazione Barnardo's.