Lukashenko: "Dispiegamento dell'esercito bielorusso con truppe Mosca"

Mondo

Armageddon nucleare, perché Biden cita la crisi dei missili di Cuba

“Una situazione del genere non si vedeva dal 1962”, ha dichiarato il presidente americano, facendo riferimento alle difficoltà dell’esercito russo in Ucraina e al possibile utilizzo di armi non convenzionali da parte di Mosca. Uno scenario ritenuto plausibile, anche se sia il segretario di Stato Blinken che il presidente turco Erdogan si sono impegnati ad offrire una soluzione diplomatica alternativa al capo del Cremlino

“Per la prima volta dai tempi della crisi dei missili a Cuba, c'è la minaccia di un 'Armageddon' nucleare”. A dichiararlo è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in riferimento all’attuale situazione della guerra in Ucraina, che potrebbe portare Mosca a utilizzare l’ordigno atomico per rovesciare le sorti di un conflitto che sembrano già segnate

LE DIFFICOLTÀ DI PUTIN – Secondo il presidente americano non è perciò da escludere che “Putin usi armi nucleari, chimiche o biologiche, visti i problemi del suo esercito”. Biden sostiene che “se siamo a un passo da una crisi missilistica, come non si vedeva dai tempi di Cuba, la colpa è del presidente russo. Insieme ai miei collaboratori stiamo cercando di capire quale possa essere la via d'uscita di Putin. Dove può trovare una via d'uscita?”, ha dichiarato il presidente