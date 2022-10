Brasile, due turisti italiani feriti in una favela di Rio de Janeiro

Di ritorno da una festa, sono finiti per errore in una zona particolarmente pericolosa della città. La loro auto è stata raggiunta da diversi proiettili

Due turisti italiani in vacanza in Brasile sono stati feriti da colpi di arma da fuoco nella zona Sud di Rio de Janeiro. Erano entrati per errore in una favela, secondo quanto riferito da diversi media brasiliani.

La dinamica

Erano reduci insieme ad altri tre amici da una serata nel porto turistico di Marina da Glo'ria. Come riporta il quotidiano brasiliano O Globo, una volta finita la festa si sono messi alla ricerca di un benzinaio per fare il pieno seguendo le indicazioni del navigatore. I turisti hanno imboccato Avenida Brasil entrando nella baraccopoli di Manguinhos, una zona pericolosa e nota per gli alti tassi di violenza. È qui che un gruppo di trafficanti avrebbe aperto il fuoco contro il veicolo a bordo del quale viaggiavano. Uno dei due italiani è stato colpito a una costola, il secondo è stato ferito sul braccio sinistro, stando alla prima ricostruzione della polizia. Gli investigatori sostengono che si sia trattato di un solo proiettile. L'auto è stata però attraversata da diverse pallottole, come testimoniano i fori sul veicolo. Gli altri tre passeggeri sono invece rimasti illesi.

A portarli nel quartiere malfamato è stato probabilmente il Gps a cui si erano affidati per orientarsi. Sono riusciti a sfuggire all’agguato allontanandosi velocemente dal luogo della sparatoria e recandosi direttamente all’ospedale Evandro Freire, dove sono sotto osservazione in condizioni di salute stabili.