Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe ''fuggire in Occidente'' prima che sia troppo tardi. Lo ha scritto su Telegram il leader ceceno Ramzan Kadyrov a proposito degli attacchi missilistici lanciati oggi dalle forze armate russe sull'Ucraina. ''Deve correre prima che io arrivi, correre verso l'Occidente senza guardarsi indietro'', ha scritto riferendosi al presidente ucraino. ''Ti abbiamo avvertito, Zelensky, che per la Russia non è ancora iniziata. Quindi smettila di lamentarti e prima che arrivi, corri. Corri, Zelensky, corri senza guardare indietro verso l'Occidente", ha aggiunto il leader ceceno. ( CONFLITTO IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA )

Contro il presidente ucraino

approfondimento

''Zelensky si lamenta degli attacchi su Kiev e su altre città. Ma non ci ha pensato? Pensa che lui può e altri no?", ha proseguito Kadyrov accusando le autorità ucraine per ''otto anni di bombardamenti su civili, distruzione delle infrastrutture delle città della Repubblica Popolare di Donetsk". E poi sempre rivolto al presidente dell'Ucraina aggiunge: "Ora sono soddisfatto al cento per cento del modo in cui l'operazione militare speciale si sta conducendo. Smettila di lamentarti come una feccia. È meglio che scappi prima di essere colpito. Scappa", ha aggiunto Kadyrov. Lo stesso leader ceceno lo scorso 4 ottobre aveva annunciato che avrebbe mandato tre dei suoi figli, adolescenti, a combattere al fianco dei russi in Ucraina.