Irlanda, esplosione in stazione di benzina: almeno 7 vittime

È salito a sette il bilancio delle vittime dell'esplosione avvenuta ieri pomeriggio nella stazione di benzina nel villaggio di Creeslough, nella contea di Donegal , nel Nord Ovest dell'Irlanda . Lo scoppio ha anche distrutto un edificio residenziale adiacente. Secondo quanto riportato dalla polizia altre 8 persone sono ricoverate in ospedale e proseguono le ricerche di possibili ulteriori persone coinvolte. Le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la notte da parte di polizia, vigili del fuoco, servizi di emergenza e guardia costiera ma aiuti sono arrivati anche dall'eliambulanza dell'Irlanda del Nord. Il Paese, ha dichiarato il primo ministro Micheal Martin, è sotto shock per questa "devastante esplosione".

Probabile fuga di gas

leggi anche

Gas, nei Paesi Bassi c’è un enorme giacimento che sta chiudendo

L'esplosione è avvenuta ieri in una stazione Applegreen. Al momento non si conoscono le cause esatte dell'esplosione, ma secondo un consigliere comunale - John O'Donnell - si tratterebbe di una fuga di gas. L'ospedale in cui sono stati portati i feriti ha fatto sapere che si è trattato di "un grave incidente che ha coinvolto molte persone le cui ferite richiedono un trattamento immediato". Alcuni dei feriti, riporta il Telegraph, sono stati trasportati in elicottero dall'ospedale universitario di Letterkenny, dove erano stati ricoverati in un primo momento, a Dublino.