Uber, autista sbaglia a digitare la meta: conto da 35mila sterline

Brutta disavventura per un passeggero inglese di Uber, ritrovatosi sul conto un tentativo di addebito di 35 mila sterline dopo ì'errore dell'autista nel digitare la destinazione che l'uomo avrebbe raggiunto. Lo sfortunato episodio è accaduto nei dintorni di Manchester, ad Ashton-Under-Lyne, destinazione di un ignaro passeggero, Oliver Kaplan, il quale, a fine corsa, si è visto recapitare un conto salatissimo. Il tutto per un viaggio di appena 15 minuti e per una distanza di poco meno di 10 chilometri.

La destinazione confusa con un'omonima località australiana

In realtà, l'autista avrebbe confuso la località di Ashton-Under-Lyne con l'omonima Ashton, che si trova sulle colline di Adelaide, nel Sud dell''Australia, a 10 mila miglia dalla destinazione scelta dal passeggero, partito da Hyde in macchina per incontrarsi con alcuni amici. Immediata la correzione della stessa Uber, col ragazzo al quale sono stati addebitate 10 sterline dopo l'iniziale macroscopico errore segnalato dal tentavo di prelevare 35 mila sterline, non anadto a buon fine per insufficienza di liquidità. "Siamo molto dispiaciuti per gli eventuali disagi arrecati", ha detto al ragazzo un portavoce di Uber.