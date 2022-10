Russia mostra per errore mappa della ritirata dell'esercito da Kherson

Il ministero della difesa della Federazione russa parla dell'avanzata in Ucraina ma non mostra la mappa che indica le perdite sul campo delle truppe di Mosca, riferisce la Cnn

Una cartina che mostra la disfatta delle truppe russe in Ucraina appare sullo schermo, alle spalle del generale russo Igor Konashenkov, che non la menziona affatto. Un errore accaduto durante un briefing giornaliero al ministero della difesa. Lo rileva la Cnn. Dalla mappa emerge l'importante ritirata delle forze di Mosca da alcuni territori settentrionali della regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina. Ma il generale non ne parla affatto, dichiara soltanto che le forze russe hanno distrutto mezzi blindati e ucciso soldati nemici nominando località che si ritiene siano ormai sotto controllo ucraino.