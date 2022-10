Gas, Viktor Orban: "Scudo Germania è inizio cannibalismo in Ue"

"Gli Stati ricchi salveranno le proprie società con ingenti somme di denaro, mentre i poveri non possono. È l’inizio del cannibalismo nell'Unione europea": è la cupa previsione di Viktor Orbán. In un video pubblicato su Twitter dal suo consigliere Balazs Orbán, il premier ungherese ha attaccato lo scudo da 200 miliardi contro il prezzo del gas annunciato dalla Germania. “La Germania è nella condizione di salvare le proprie compagnie con centinaia di miliardi di euro. Non c'è una soluzione europea comune per aiutare le società europee. Certo, le sanzioni sono state imposte a tutti ma non c'è un fondo finanziario comune per compensare le conseguenze economiche”.