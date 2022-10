Elezioni in Bulgaria, vince ex premier Borisov

Vittoria netta alle elezioni parlamentari anticipate per il partito Cittadini per lo Sviluppo europeo della Bulgaria di Boyko Borisov, mentre l'ex primo ministro, Petkov, e il suo partito riformista PP sono secondi con un risultato che si assesta in una forchetta tra il 18,4 e il 19,9%. A questo punto sembra probabile l'ingresso di sette partiti nel Parlamento bulgaro, il che renderà molto difficile garantire la maggioranza utile a governare senza allearsi con altre coalizioni.