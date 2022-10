Tunisia, gli attivisti del sud del mondo chiedono giustizia climatica

“Non c’è un Pianeta B”, “Green New Deal”, “Gioventù per il clima”. Gli slogan sono gli stessi in tutto il mondo ma stavolta il significato è ancora più profondo. Centinaia di giovani impegnati nella lotta al cambiamento climatico si sono incontrati in Tunisia per il climate camp di Tunisi. La manifestazione raccoglie ragazzi e ragazze provenienti soprattutto da Africa e Medio Oriente, le zone che meno hanno contribuito al cambiamento climatico ma da cui oggi sono più colpite.

I giovani attivisti si stanno preparando a quella che, secondo loro, sarà una lotta collettiva per la giustizia per i loro paesi e le loro comunità. Un’istanza che porteranno alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del novembre 2022.

La richiesta: più finanziamenti ai paesi maggiormente colpiti dalla crisi climatica

La campagna vuole portare all’attenzione dei potenti della Terra la questione dei finanziamenti per l’adattamento alle nuove condizioni ambientali e quella del risarcimento per i danni causati dai paesi più ricchi e industrializzati, quelli maggiormente responsabili del riscaldamento globale.

I ragazzi della generazione Greta, ispirati al tenace attivismo della diciannovenne svedese Greta Thunberg, ricordano bene le promesse non mantenute dai leader mondiali. Durante la Cop26 di Glasgow 2021, i delegati hanno manifestato l’intenzione di donare un totale di 350 milioni di dollari per aiutare i paesi più colpiti ad adattarsi all'emergenza climatica. Ma le promesse di finanziamento sono state infrante in passato e rimangono un punto di scontro tra gli Stati Uniti e l'Europa e i paesi del sud del mondo.