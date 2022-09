Putin concede la cittadinanza russa a Snowden. Usa: non cambia nulla

Dare la cittadinanza a Snowden è una mossa dal forte valore simbolico e politico. Una provocazione che l'uomo forte del Cremlino Vladimir Putin ha inviato al nemico d'oltreoceano Joe Biden, mentre le relazioni fra Mosca e Washington sono al minimo storico a seguito della guerra in Ucraina. La secca reazione del portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, è arrivata quasi immediata: “'Non cambia nulla” la giustizia americana continuerà a perseguirlo per la diffusione di informazioni classificate, così come sta facendo da anni con Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks ora in attesa della decisione dell'Alta Corte britannica per la sua estradizione verso gli Stati Uniti dove rischia una pena di 175 anni di carcere.

Snowdwn esentato dalla leva

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato all'agenzia di stampa Ria Novosti che la cittadinanza è stata concessa su richiesta dello stesso Snowden. L'avvocato russo dell'informatore, Anatoly Koutcherena, da parte sua ha rivelato che Snowden non sarebbe stato toccato dall'ordine di mobilitazione per l'offensiva in Ucraina, decretato da Putin la scorsa settimana per alcune categorie di russi per proseguire nell'invasione. "Non ha prestato servizio nell'esercito russo e quindi, secondo la nostra legislazione, non rientra in questa categoria di cittadini che ora sono chiamati", ha spiegato. Secondo la stessa fonte anche la compagna di Snowden, Lindsay Mills, ha chiesto la cittadinanza russa, mentre la loro figlia ce l'ha già, essendo nata in Russia.