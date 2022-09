Elezioni, Usa: "Impazienti di lavorare con qualsiasi governo italiano"

Lo ha detto il portavoce del dipartimento di stato Ned Price, che ha poi ringraziato Mario Draghi per la sua "leadership forte e visionaria" in Italia e a livello internazionale. Dal Regno Unito il messaggio della premier Liz Truss: "Congratulazioni a Meloni per il successo"

160 anni di relazioni

approfondimento

Elezioni 2022, i parlamentari eletti alla Camera e al Senato

Il governo in Italia non è ancora stato formato", ha proseguito il portavoce del dipartimento di Stato "quindi non è il mio compito commentare su qualsiasi futuro governo". "Ma, naturalmente, Italia e Stati Uniti sono alleati stretti, siamo partner, siamo amici. L'anno scorso abbiamo celebrato 160 anni di relazioni diplomatiche, Blinken e la sua controparte italiana si sono incontrati di persona qui al dipartimento di Stato, insieme hanno scritto un editoriale per quest'occasione sottolineando il nostro impegno comune i diritti umani valori che condividiamo", ha detto ribadendo che gli Stati Uniti "sono ansiosi di lavorare con qualsiasi governo emerga dal processo elettorale per far avanzare i nostri obiettivi e interessi comuni".



"Grazie Draghi"

"Vogliamo ringraziare il premier italiano uscente Mario Draghi per la sua leadership forte e visionaria - ha detto il portavoce del dipartimento di Stato - in un momento difficile per la storia italiana, europea e del mondo. Lo ringraziamo anche per la sua dedizione ai valori che i nostri Paesi hanno condiviso per cosi tanto tempo", ha aggiunto.