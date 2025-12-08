Terremoto magnitudo 7.6 Giappone, tsunami di 40 cm su costa Hokkaido

Il sisma è stato registrato al largo del Giappone, a una profondità di 50 chilometri davanti la costa della prefettura di Aomori. Secondo l'Agenzia meteorologica giapponese, uno tsunami di 40 centimetri è stato registrato a Urakawa, nell'Hokkaido

Un terremoto di magnitudo 7.6 sulla scala Richter - secondo la stima dell’Usgs - è stato registrato al largo del Giappone, a una profondità di 50 chilometri davanti alla costa della prefettura di Aomori. Non si registrano danni. È stata diramata un'allerta tsunami. Inizialmente, secondo l’agenzia meteorologica del Giappone, la costa a nord-est del Paese avrebbe potuto essere colpita da un’onda anomala alta fino a 3 metri.

L'arrivo dello tsunami di 40 centimetri

L’arrivo della prima onda, secondo quanto previsto inizialmente dall’agenzia meteorologica di Tokyo, sarebbe stato previsto per le 23.40 ora locale nelle zone portuali che si estendono dalle regioni settentrionali di Aomori a Iwate. Più tardi l'Agenzia meteorologica giapponese ha fatto sapere che uno tsunami di 40 centimetri è stato registrato a Urakawa, nell'Hokkaido. Lo riporta l'agenzia Kyodo.

L’allerta delle autorità locali

Le autorità locali nelle prefetture di Aomori, Hokkaido e Iwate, a nord dell'arcipelago, interessate dal sisma, hanno esortato la popolazione ad allontanarsi dalla costa ad evacuare nonostante l'orario notturno e le temperature minime intorno allo zero. A causa del sisma, i servizi dei treni superveloci Shinkansen sono stati sospesi sull'intero versante nord-orientale, mentre al momento non sono state segnalate anomalie nelle centrali nucleari di Fukushima, Higashidori, Onagawa. La scossa è stata avvertita anche nella capitale Tokyo, a oltre 700 chilometri di distanza dalla prefettura di Aomori.