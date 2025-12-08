Terremoto magnitudo 7.6 Giappone, tsunami di 40 cm su costa Hokkaido

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto di magnitudo 7.6 al largo del Giappone, tsunami di 40 cm sulla costa di Hokkaido

Mondo
©Getty

Il sisma è stato registrato al largo del Giappone, a una profondità di 50 chilometri davanti la costa della prefettura di Aomori. Secondo l'Agenzia meteorologica giapponese, uno tsunami di 40 centimetri è stato registrato a Urakawa, nell'Hokkaido

ascolta articolo

Un terremoto di magnitudo 7.6 sulla scala Richter - secondo la stima dell’Usgs - è stato registrato al largo del Giappone, a una profondità di 50 chilometri davanti alla costa della prefettura di Aomori. Non si registrano danni. È stata diramata un'allerta tsunami. Inizialmente, secondo l’agenzia meteorologica del Giappone, la costa a nord-est del Paese avrebbe potuto essere colpita da un’onda anomala alta fino a 3 metri. 

L'arrivo dello tsunami di 40 centimetri

L’arrivo della prima onda, secondo quanto previsto inizialmente dall’agenzia meteorologica di Tokyo, sarebbe stato previsto per le 23.40 ora locale nelle zone portuali che si estendono dalle regioni settentrionali di Aomori a Iwate. Più tardi l'Agenzia meteorologica giapponese ha fatto sapere che uno tsunami di 40 centimetri è stato registrato a Urakawa, nell'Hokkaido. Lo riporta l'agenzia Kyodo. 

L’allerta delle autorità locali

Le autorità locali nelle prefetture di Aomori, Hokkaido e Iwate, a nord dell'arcipelago, interessate dal sisma, hanno esortato la popolazione ad allontanarsi dalla costa ad evacuare nonostante l'orario notturno e le temperature minime intorno allo zero. A causa del sisma, i servizi dei treni superveloci Shinkansen sono stati sospesi sull'intero versante nord-orientale, mentre al momento non sono state segnalate anomalie nelle centrali nucleari di Fukushima, Higashidori, Onagawa. La scossa è stata avvertita anche nella capitale Tokyo, a oltre 700 chilometri di distanza dalla prefettura di Aomori.

Leggi anche

Thailandia, nel 2004 lo tsunami che sconvolse il Sud Est asiatico

Mondo: Ultime notizie

Terremoto magnitudo 7.6 Giappone, tsunami di 40 cm su costa Hokkaido

Mondo

Il sisma è stato registrato al largo del Giappone, a una profondità di 50 chilometri davanti la...

A tsunami warning is issued as a live footage of a boat leaving a coast port screens on a television in Sapporo, in Japan’s northern Hokkaido prefecture on December 8, 2025. Japan recorded a 40-centimetre (16-inch) tsunami after a 7.6-magnitude quake on December 8. (Photo by GREG BAKER / AFP)

Migranti, via libera del Consiglio Ue a nuovo regolamento sui rimpatri

Mondo

Si punta a istituire procedure a livello Ue per gestire i rimpatri, per imporre obblighi a coloro...

Ucraina, Zelensky: Zelensky: "Fondamentale unità-Ue-Usa-Ucraina". LIVE

live Mondo

Mentre la Ue adotta il programma per rafforzare la difesa, oggi Mark Rutte riceverà a Bruxelles...

Gaza, Israele: "Netanyahu inconterà Trump il 29 dicembre". LIVE

live Mondo

Hamas si dice pronto a discutere di "congelare o immagazzinare" il suo arsenale di armi come...

Hong Kong, eletto il nuovo Consiglio legislativo. Affluenza bassa

Mondo

Le autorità di Hong Kong hanno diffuso i risultati delle elezioni del Consiglio legislativo, che...

epa12577663 Staff of the electoral Affairs Commission (EAC) count ballots at a counting zone following the Legislative Council General Election of the 07 of December, in Hong Kong, China, 08 December 2025. Hong Kong's 'patriots-only' Legislative Council election is held as the city mourns the deadly Wang Fuk Court fire in Tai Po, with public calls for accountability amid lingering questions about the tragedy. EPA/MAY JAMES

Mondo: I più letti