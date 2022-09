Iran, morta Hadith Najafi, l'attivista simbolo delle proteste

Mondo

Dall’Iran allo Yemen, la mappa dei Paesi in cui essere gay è illegale

Il rapporto di Ilga World (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), riferito a fine 2020, denuncia che 69 Stati membri delle Nazioni Unite continuano a criminalizzare atti sessuali omosessuali consensuali tra adulti. In 6 nazioni è prevista la pena di morte, in altri 5 alcune fonti indicano che la pena capitale potrebbe essere imposta, ma mancano prove certe

Il 17 maggio nel mondo si celebra la giornata contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Una ricorrenza che accende ancora di più il faro sulle discriminazioni e in molti casi sulla criminalizzazione della comunità LGBTQ+

Ilga World (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), una federazione di 1600 associazioni di 150 Paesi al mondo, ogni anno raccoglie in un report i dati e le mappe che raccontano la condizione di chi è discriminato per l’orientamento sessuale. A dicembre 2020 risultavano essere 69 gli Stati membri delle Nazioni Unite, che continuano a criminalizzare atti sessuali omosessuali consensuali tra adulti (67 per esplicite disposizioni di legge, 2 de facto)