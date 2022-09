Florida, l'uragano Ian si avvicina: emergenza in 24 contee

Preoccupazione nel sud degli Stati Uniti. Ian dovrebbe arrivare a colpire le coste della Florida nei prossimi giorni, probabilmente nella giornata di mercoledì. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha dichiarato lo stato d'emergenza in 24 contee

C'è preoccupazione nel sud degli Stati Uniti per l'arrivo dell'uragano Ian, previsto per i prossimi giorni, probabilmente nella giornata di mercoledì. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha dichiarato lo stato d'emergenza in 24 contee. SI tratta della nona tempesta tropicale dall'inizio della stagione. Secondo il National Hurricane Center, al momento l'uragano si trova circa 440 chilometri a sud-est della Giamaica e si sta dirigendo verso ovest. Se colpirà la Florida, sarà il primo evento meteorologico di questo tipo dal 2018.