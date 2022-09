Iran, Raisi rifiuta intervista con la giornalista della Cnn senza velo

L'intervista dopo il caso Mahsa Amini

Dopo il rifiuto del presidente iraniano la giornalista ha pubblicato sul suo account Twitter la foto della sedia vuota nel luogo in cui si sarebbe dovuto tenere il colloquio, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York. "E così ce ne siamo andati. L'intervista non c'è stata. Con le proteste che continuano in Iran e le persone che vengono uccise, sarebbe stato un momento importante per parlare con il presidente Raisi", ha scritto l'anchor di origine iraniana. "Credo - ha spiegato la reporter - che non voglia essere visto con una donna senza velo nel momento in cui nel suo Paese infuriano le proteste" per la morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta in seguito a tre giorni di coma dopo essere stata arrestata dalla polizia morale a Teheran perché non indossava correttamente il velo (LE PROTESTE). Nelle strade di 22 città del Paese non si placano le proteste che hanno portato a decine di vittime.