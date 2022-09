Ucraina, Kiev: 200 prigionieri scambiati con l'oligarca Medvedchuk

Mondo

Dopo che il presidente Putin ha annunciato la 'mobilitazione parziale' dei riservisti è esploso il malcontento. Arresti in tutto il Paese, da Mosca a San Pietroburgo. I biglietti aerei per lasciare il territorio russo intanto vanno verso il tutto esaurito

Proteste e arresti dopo che Vladimir Putin ha annunciato la "mobilitazione parziale" dei riservisti. Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha precisato che la mobilitazione per la cosiddetta "operazione militare speciale" in Ucraina riguarderà per ora 300.000 riservisti e che non saranno chiamati studenti e soldati di leva. Dopo l'annuncio, molti cittadini si sono riversati nelle strade per mostrare il loro dissenso