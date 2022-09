Esauriti biglietti aerei da Mosca dopo annuncio mobilitazione di Putin

Lo ha riferito il “Moscow Times” citando i dati del principale sito per l'acquisto dei biglietti aerei, aviasales.ru. A mezzogiorno sul sito non era più possibile comprare biglietti per i voli in partenza dalla capitale russa in direzione Azerbaigian, Kazakistan, Uzbekistan e Kirghizistan. L’effetto si è scatenato dopo il messaggio di Vladimir Putin alla nazione, nel quale il leader russo ha annunciato la mobilitazione parziale per la guerra contro l'Ucraina

Subito dopo il messaggio di Vladimir Putin alla nazione, nel quale il leader russo ha annunciato la mobilitazione parziale (COSA SIGNIFICA) per la guerra contro l'Ucraina e il richiamo di 300mila riservisti, sono andati esauriti i biglietti per i voli odierni da Mosca in direzione Erevan e Istanbul (tra le poche destinazioni con volo diretto). Lo segnala il “Moscow Times” citando i dati del principale sito per l'acquisto dei biglietti aerei, ovvero aviasales.ru. A mezzogiorno, viene spiegato, sul sito non era più possibile comprare biglietti anche per i voli in partenza da Mosca e destinati ad Azerbaigian, Kazakistan, Uzbekistan e Kirghizistan. (GUERRA RUSSIA-UCRAINA: LE NEWS IN DIRETTA)