Regina Elisabetta, il ricordo di Camilla: “Sola in un mondo di uomini”

La regina consorte Camilla, moglie di re Carlo III, ricorda Elisabetta II come una “donna sola” che ha dovuto “ritagliarsi il proprio ruolo” in un mondo dominato dagli uomini e rievoca i “grandi occhi azzurri” e il sorriso “indimenticabile” della defunta sovrana britannica. Il primo discorso della nuova regina consorte dovrebbe essere trasmesso integralmente stasera - alla vigilia del funerale - dalla Bbc, prima di un minuto di silenzio osservato da tutto il Regno Unito alle 20 ora locale (le 21 in Italia) ( LO SPECIALE SULLA REGINA ELISABETTA - GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

“Deve essere stato così difficile per lei essere una donna sola. Non c'erano primi ministri o presidenti donna. Era l'unica, quindi penso che si sia ritagliata il proprio ruolo”, osserva la moglie di re Carlo III. “Aveva questi meravigliosi occhi azzurri che quando sorrideva le illuminavano tutto il viso - dice Camilla - Ricorderò sempre il suo sorriso. Quel sorriso è indimenticabile”.

Il lungo percorso di Camilla

Per lungo tempo non amata dai britannici, che mal la sopportavano per la sua relazione con Carlo quando era sposato con la principessa Diana, Camilla si è guadagnata lentamente consensi. Non è stato prima dello scorso febbraio che Elisabetta II, che non aveva assistito al suo matrimonio civile con il primogenito nel 2005, ha dato il suo consenso affinché diventasse regina consorte quando sarebbe venuto il momento. Meno della metà dei britannici l'anno scorso voleva che Camilla diventasse regina, ora invece - secondo un sondaggio YouGov pubblicato questa settimana - il 53% di loro ora crede che farà un buon lavoro, mentre il 18% pensa il contrario.