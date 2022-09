Cina, grave incendio in un grattacielo di Changsha

Fumo nero e denso durante il rogo

approfondimento

In base ad un resoconto diffuso, tra gli altri, dal network locale Cctv sono poi emersi altri dettagli sulla vicenda. Tra questi, come si nota anche in un video postato su Twitter, si vede del fumo nero e denso fuoriuscire dal grattacielo, “mentre le fiamme si sono sviluppate in diverse decine di piani”. L’edificio interessato dal rogo, che ospitava gli uffici della società di telecomunicazioni statale China Telecom, è alto più di 200 metri (656 piedi) con oltre 40 piani. "I vigili del fuoco hanno iniziato a lavorare per spegnere le fiamme e permettere ai soccorritori di lavorare", ha aggiunto la Cctv. Tra le immagini pubblicate sui social si nota poi l'esterno della torre completamente carbonizzato almeno nella sua parte superiore. Mentre in un altro video si vedono decine di persone in fuga dall'edificio tra detriti in fiamme in caduta dai piani superiori. China Telecom, intanto, ha dichiarato che "intorno alle 16:30 di oggi (10:30 in Italia), l'incendio alla torre di comunicazione n. 2 a Changsha è stato domato. Non sono state ancora scoperte vittime e le comunicazioni non sono state interrotte".