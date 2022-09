Vietnam, incendio in un karaoke: almeno 12 morti e 11 feriti

Le fiamme sono divampate intorno alle 21 (ora locale) al secondo e al terzo piano del bar karaoke An Phú, nella città di Thuan An. "Molte persone sono fuggite attraverso l'ingresso principale, ma molte altre sono saltate giù dal palazzo rompendosi le gambe e le mani", ha detto un testimone ascolta articolo Condividi

Bilancio drammatico nel rogo in un bar karaoke nella provincia di Binh Duong, nel sud del Vietnam. Almeno 12 persone sono morte e 7 sono rimaste ferite, di cui due in gravi condizioni, dopo l'incendio avvenuto ieri notte. Lo rendono noto le autorità locali. "Le squadre di soccorso sono sul posto alla ricerca delle vittime. La causa dell'incendio non è stata determinata ed è sotto inchiesta", ha detto il funzionario Nguyen Thanh Ham. Le fiamme sono divampate intorno alle 21 (ora locale) nel bar karaoke An Phú, nella città di Thuan An. Più precisamente, al secondo e al terzo piano, diffondendosi rapidamente attraverso la schiuma insonorizzante con cui erano rivestite le pareti e intrappolando clienti e personale all'interno, secondo Vietnam News.

L'intervento dei pompieri Le uscite del bar karaoke, che dispone di 29 sale e una superficie costruita di oltre 1.500 mq, erano chiuse quando è scoppiato l'incendio e fra i molti clienti e il personale si è diffuso il panico. "Molte persone sono fuggite attraverso l'ingresso principale, ma molte altre sono saltate giù dal palazzo rompendosi le gambe e le mani", ha detto un testimone. Molti clienti sono stati soccorsi quando erano già in uno stato di incoscienza per soffocamento. Tredici camion dei pompieri insieme a 66 agenti sono intervenuti sul posto per domare l'incendio.

I precedenti Si tratta dell'incendio più mortale in Vietnam da quello di un edificio residenziale a Ho Chi Minh nel 2018, che ha ucciso 13 persone. Prima, nel 2016 un’altra tragedia simile, in cui morirono 13 persone, si è verificata in un altro bar karaoke, nella capitale Hanoi, in seguito alla quale le autorità hanno iniziato a ispezionare i locali notturni, sospettati di ignorare le regole di sicurezza di base, in tutto il paese. Ad agosto, nell’ennesimo rogo scoppiato in un bar karaoke di Hanoi sono morti tre vigili del fuoco.