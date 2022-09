Covid, città fornitrice di Apple in Cina messa in lockdown indefinito

Chengdu, una delle più grandi città cinesi, con oltre 21 milioni di abitanti e fornitore cruciale di prodotti Apple è entrata in lockdown indefinito nella speranza di arginare la nuova ondata di Covid. Lo riportano i media internazionali. La megalopoli avrebbe dovuto uscire dal blocco oggi ma le autorità hanno affermato che "ci sono ancora rischi di diffusione". Chengdu ospita un'importante fabbrica per i fornitori Apple Foxconn, che produce iPad e MacBook, e Jabil, che produce componenti per MacBook. Entrambi stavano già affrontando la crisi energetica innescata dall'ondata di caldo senza precedenti in Cina (LOTTA AL COVID, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).