Ucraina, incidente d'auto per Zelensky: "Non è ferito gravemente"

L'auto su cui viaggiava Volodymyr Zelensky è stata coinvolta in un incidente stradale a Kiev, ma il presidente ucraino non è rimasto ferito gravemente. A renderlo noto è il portavoce presidenziale Serhii Nykyforov, in un post su Facebook. "Il presidente è stato visitato da un medico: non sono state riportate ferite gravi", ha detto ancora il portavoce aggiungendo che "le circostanze dell'incidente verranno accertate dalle forze dell'ordine" (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA SUL CONFLITTO).