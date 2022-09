Trump verso l'incriminazione per la frode della sua holding

Mondo

Usa Weekly News, Biden contro Trump: “A novembre in gioco democrazia"

“Alle prossime elezioni è in gioco la democrazia”: così Joe Biden ha aperto la sua campagna in vista delle elezioni di metà mandato, a novembre. La replica di Donald Trump, seppur non direttamente legata a Midterms, non si è fatta attendere: “Il blitz dell’Fbi a Mar-a-Lago è stato fra i più eclatanti attacchi alla democrazia nella storia americana” ha detto il Tycoon. La sfida in vista di novembre è ufficialmente aperta A cura di Valentina Clemente

“Bivio tra odio e futuro” - Alle prossime elezioni “è in gioco la democrazia” e “nessuno deve tentare di rubarle nuovamente”: è il monito lanciato da Joe Biden nel comizio, il primo dopo mesi, per lanciare dal Maryland la sua campagna per le elezioni di Midterm. Davanti a 3.600 persone, il commander in chief ha vantato i record della sua amministrazione e avvisato che gli americani dovranno scegliere se tornare indietro “all’odio e alle divisioni” di Trump, “un ex presidente sconfitto”, o guardare al futuro, ai diritti, alla lotta contro i cambiamenti climatici

“Da Trump filosofia semifascista” – Joe Biden, nel corso di una iniziativa del Partito Democratico in vista delle elezioni di mid-term di novembre, ha affermato che i repubblicani più virulenti hanno un’ideologia di “semifascismo”. Biden ha criticato aspramente la frangia più estrema del campo conservatore e la sua “filosofia estrema MAGA”. Secondo Biden: “Non è più il Partito Repubblicano che i nostri genitori conoscevano. È qualcos’altro”