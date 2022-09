Armenia-Azerbaigian, Pashinyan sente Putin, Macron e Blinken

Il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, ha avuto colloqui telefonici con il presidente russo Vladimir Putin, il suo omologo francese Emmanuel Macron e il segretario di Stato Usa Antony Blinken, per chiedere loro di reagire all'"aggressione" dell'Azerbaigian. Lo ha reso noto il governo armeno mentre sono ripresi gli scontri al confine tra i due Stati, da anni impegnati militarmente in una disputa territoriale. Durante questi colloqui separati, Pashinyan ha affermato di sperare in "una risposta adeguata da parte della comunità internazionale" agli scontri in corso al confine tra Armenia e Azerbaigian e per cui le parti si accusano a vicenda.