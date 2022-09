Papa Francesco partito per il Kazakistan: viaggio "di dialogo e pace"

Ha avuto inizio questa mattina il 38esimo viaggio apostolico internazionale di Papa Francesco che si reca in Kazakistan in occasione del "VII Congress of Leaders of World and Traditional Religions". Un pellegrinaggio "di dialogo e di pace" come lui stesso ha indicato. Dopo aver lasciato Casa Santa Marta, il Santo Padre si è trasferito in auto all'Aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino da dove, alle ore 7:15 è partito alla volta di Nur-Sultan. L'arrivo all'Aeroporto di Nur-Sultan è previsto per le ore 17:45 (13:45 ora di Roma).