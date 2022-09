Letteratura, è morto lo scrittore Javier Marías

E' morto lo scrittore Javier Marias. A darne conferma è stato il ministro della Cultura spagnolo Miquel Iceta. Aveva 70 anni e sarebbe morto per le conseguenze di una polmonite. Tra i maggiori autori spagnoli contemporanei, era nato a Madrid il 20 settembre del 1951. Laureato in filosofia ha raggiunto il successo internazionale nel 1992 con "Un cuore così bianco", a cui sono seguite opere come "Domani nella battaglia pensa a me", "Quando fui mortale", "L'uomo sentimentale", fino al più recente "Tomas Nevinson". Romanzi e racconti con cui ha vinto i maggiori premi letterari europei. E' morto lo scrittore Javier Marías. La notizia è stata confermata dal ministro della Cultura spagnolo Miquel Iceta. Aveva 70 anni. Traduttore, giornalista, saggista, in Italia la sua opera è pubblicata da Einaudi. Marías aveva ricevuto molti dei più importanti premi internazionali, tra cui il premio Internazionale Bottari Lattes Grinzane, il premio Rómulo Gallegos, il Prix Femina Etranger.