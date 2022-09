Il mega yacht "007" affondato davanti ad una spiaggia in Grecia

Mondo

L'impatto è avvenuto nella serata di lunedì 29 agosto . La prua della "OS 35" con bandiera di Tuvalu si trova sul fondale marino, a duecento metri dalla spiaggia di Catalan Bay, sulla costa orientale. I sommozzatori hanno individuato un foro di dieci metri per quattro sullo scafo. La petroliera era diretta da Gibilterra a Vlissingen, in Olanda

Delle barriere lunghe 400 metri sono state subito posizionate tra la nave e la spiaggia per sicurezza. I 24 membri dell'equipaggio sono a bordo, in un punto in cui non sono in pericolo di vita e da cui possono essere evacuati in ogni momento