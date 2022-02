Olanda, smontare ponte storico per far passare yacht Bezos? È polemica

Prima il sì. Adesso il forse. In mezzo il no dei cittadini di Rotterdam. Smantellare lo storico ponte Koningshaven, conosciuto come De Hef, per far passare lo yacht di Jeff Bezos o non dare l’autorizzazione al fondatore e presidente di Amazon lasciando l’opera esattamente dove sta dal 1878? Il sindaco della città olandese, Ahmed Aboutaleb, aveva già dato il suo via libera considerato che i costi della rimozione e del successivo riassemblamento del ponte sarebbero stati tutti a carico del miliardario. Ma ora, stando a quanto scrive la Frankfurter Allgemeine, ci starebbe ripensando. Dopo la protesta degli abitanti di Rotterdam, infatti, gli stessi amministratori che avevano dato per fatta l'autorizzazione, ora dicono che il piano non è stato ancora approvato. Ancora da valutare, infatti, gli effetti ambientali ed economici della rimozione e ricostruzione della parte centrale del ponte, oltre che eventuali danni per la sua conservazione.