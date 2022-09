Peppa Pig, prima coppia lesbica tra i personaggi: è polemica

Accolta con entusiasmo della comunità arcobaleno, ma anche da aspre critiche sui social, Penny Orso Polare con le sue due mamme è andata in onda ieri, per la prima volta, sull’emittente britannica Channel 5. Due anni fa la petizione lanciata su un sito web statunitense che chiedeva una "famiglia di genitori dello stesso sesso in Peppa Pig”

La petizione

approfondimento

Quentin Tarantino su Peppa Pig: "La più grande importazione inglese"

Le coppie omosessuali, dunque, sbarcano in uno dei programmi tv più popolari per i bambini in età prescolare di tutto il mondo, creato dagli animatori britannici Mark Baker e Neville Astley e in onda dal maggio 2004. È la prima volta in 18 anni di storia che viene presentata una coppia dello stesso sesso e ciò avviene due anni dopo la petizione lanciata su un sito web statunitense, che chiedeva una "famiglia di genitori dello stesso sesso in Peppa Pig". La petizione aveva raccolto quasi 24.000 firme. Nel 2015, anche l’ex Ministro della Sanità ed ex parlamentare liberaldemocratico britannico, Norman Lamb, aveva chiesto maggior coraggio nelle scelte televisive e nello specifico che Peppa Pig presentasse più personaggi gay: “Dobbiamo essere fedeli alla legge che abbiamo approvato. La normativa dice molto chiaramente che un rapporto d’amore tra due persone dello stesso sesso è di pari valore, così in tutto quello che facciamo come società, dobbiamo rafforzare questo messaggio”.