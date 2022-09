Mondo

Usa Weekly News, Biden a Summit NATO: “Vincere gara contro autocrazie”

Il G7 in Germania, poi il vertice NATO a Madrid, “un momento chiave della storia”: con queste parole Joe Biden ha presentato l’incontro, in cui si è parlato della guerra in Ucraina, delle autocrazie e del costo delle sanzioni. Questa settimana il presidente ha anche incontrato in collegamento i governatori democratici per parlare della decisione della Corte Suprema sull’aborto. E continuano le testimonianze alla Commissione sul 6 gennaio (e non mancano le reazioni di Trump) A cura di Valentina Clemente

Gli Usa, nel quadro del nuovo modulo forze deciso al summit NATO, promettono maggiori effettivi per la sicurezza dell’Europa. “Putin - ha detto Biden - puntava al modello Finlandia per l’Europa e invece ottiene il modello Nato”. Ovvero l’allargamento del blocco con l’ingresso di Helsinki e Stoccolma, che oggi sono diventati ufficialmente Paesi “invitati” a far parte del club. Un risultato obiettivamente storico che Mosca ha definito “destabilizzante”

No choice - Le sanzioni inflitte alla Russia a seguito dell’invasione dell’Ucraina hanno comportato un costo per molti membri della Nato ma l’alleanza è “rimasta unita”. Così Joe Biden, in una dichiarazione a fianco del re di Spagna, Felipe VI, nella Sala delle Colonne del Palazzo Reale di Madrid. Biden ha definito l’invasione russa “il maggior abuso di potere dalla Seconda Guerra Mondiale”. “In molti pensavano che non sarebbe più avvenuto in Europa e invece è successo” ha aggiunto Biden, sottolineando che lo scontro con la Russia non è stato “una scelta”