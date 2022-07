Usa Weekly News, Biden a Summit NATO: “Vincere gara contro autocrazie”

Il G7 in Germania, poi il vertice NATO a Madrid, “un momento chiave della storia”: con queste parole Joe Biden ha presentato l’incontro, in cui si è parlato della guerra in Ucraina, delle autocrazie e del costo delle sanzioni. Questa settimana il presidente ha anche incontrato in collegamento i governatori democratici per parlare della decisione della Corte Suprema sull’aborto. E continuano le testimonianze alla Commissione sul 6 gennaio (e non mancano le reazioni di Trump)

A cura di Valentina Clemente