Usa, WP: a Mar-a-Lago anche carte su nucleare Paese straniero

Mondo

Usa Weekly News, Biden: “Eguaglianza e democrazia sotto attacco”

“Eguaglianza e democrazia sotto attacco”: Joe Biden, rivolgendosi alla Nazione, accusa di nuovo i Repubblicani di rappresentare una “minaccia per le fondamenta della Repubblica”. Con toni grintosi, gli stessi usati per la prima volta in Maryland il 25 agosto, accusa gli avversari di seguire con “cieca obbedienza” Donald Trump e di essere una “minaccia per la democrazia”. Immediata la replica di Trump, che in un comizio in Pennsylvania ha detto: 'Joe Biden è un nemico dello Stato' A cura di Valentina Clemente

“Non c’è spazio per la violenza, mai ci sarà”: Joe Biden attacca pesantemente i Repubblicani: “Hanno chiesto violenza nei confronti dell’Fbi, colpevole di aver perquisito il resort di Mar-a-Lago di Donald Trump. Noi respingeremo la violenza – ha insistito - il Paese esiste solo se noi, come popolo, rispettiamo gli altri, solo se, come popolo, rispettiamo la Costituzione, le istituzioni, le differenze politiche. Loro non capiscono, ma voi non potete amare il Paese solo quando vincete”. “Io non starò a guardare le nostre libertà venire attaccate”

“Uguaglianza e democrazia sotto attacco in Usa” – “Abbiamo pensato per molto tempo che negli Usa l’uguaglianza e la democrazia fossero garantite ma non è vero”. Lo ha affermato il presidente americano Joe Biden nel suo discorso a Philadelphia. “Dobbiamo difenderle, proteggerle e rimetterle in piedi”