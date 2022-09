Gustavo Arnal, il manager di Bed Bath & Beyond morto suicida

Il capo finanziario della catena di negozi statunitense Bed Bath & Beyond si è tolto la vita a New York cadendo dal diciottesimo piano di un grattacielo

Gustavo Arnal, 52 anni, vicepresidente esecutivo e capo finanziario della catena di arredamento domestico Bed Bath & Beyond è morto lanciandosi dal diciottesimo piano del “Jenga Building” di Tribeca, nel cuore di New York. Il dramma si è consumato venerdì scorso. Ancora da chiarire la dinamica e le cause. Quello che si sa è che l’azienda sta affrontando un periodo di difficoltà economiche per il calo delle vendite e sta mettendo in atto grossi cambiamenti. L’ex amministratore delegato Mark Tritton aveva lasciato il suo ruolo, a giugno, e al momento non è ancora stato identificato un sostituto permanente. Tritton aveva inserito due anni fa nel direttivo Arnal che è rimasto ai vertici dell’azienda nonostante l’abbandono di Tritton.