5/13 ©IPA/Fotogramma

Meghan Markle ha parlato in particolare dell'eccessiva attenzione mediatica da parte dei tabloid nei confronti della coppia, che ha allontanato l'attrice da suo padre Thomas Markle, ma anche Harry dal suo. “Harry mi ha detto: 'Ho perso mio papà in tutta questa situazione. A loro non deve andare per forza come è andata a me, ma questa è una sua decisione”