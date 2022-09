La nave da crociera più grande al mondo sarà demolita prima ancora di salpare

Costata 1,2 miliardi di sterline e capace di trasportare oltre 9 mila passeggeri, la Global Dream II è destinata a scomparire. La società costruttrice, infatti, è in bancarotta e non è ancora giunta nessuna manifestazione d'interesse per l'imbarcazione

La nave da crociera più grande al mondo, in grado di trasportare oltre 9 mila passeggeri, dotata di 20 ponti, un cinema e un parco acquatico, è a un passo dall'essere demolita senza aver nemmeno mai navigato. È questo lo strano destino che pare essere toccato in sorte alla Global Dream II, gigantesca imbarcaziome dal valore di 1,2 miliardi di sterline. Se non dovesse saltar fuori un acquirente, non ci sarebbe altra strada che la demolizione: la società che ha costruit0 la Global Dream II si trova, infatti, in bancarotta.

Ancora nessuna manifestazione d'interesse

leggi anche

Amerigo Vespucci a Taranto, la nave scuola sarà aperta alle visite

Un'operazione non semplice, quella della cessione della nave, considerate le dimensioni dell'imbarcazione II, lunga 342 metri e ricca si decine di attrazioni. La costruzione, realizzata della società tedesca-Hong Kong MV Werften, è terminata quando l'azienda era già in crisi. Nonostante un prezzo "trattabile", date le precarie condizioni del costruttore, ancora non c'è stata nessuna manifestazione d'interesse.

I pezzi della nave in vendita singolarmente

Secondo la stampa di settore tedesca, la nave sarà presto smantellata e i pezzi saranno rivenduti singolarmente: i motori sono già in vendita, mentre lo scafo verrà messo all'asta per i rottami. Destino leggermente diverso per la sua gemella, la Global Dream: anche lei non è stata venduta, ma non è ancora prossima alla rottamazione. Tutte e due le imbarcazioni al momento si trovano all'interno di un magazzino navale in Germania, ma anche quello è stato venduto.