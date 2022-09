Russia: vice presidente di Lukoil morto cadendo da finestra ospedale

Lukoil Ravil Maganov è morto facendo un volo di sei piani. I rappresentanti dell'ospedale clinico centrale hanno confermato all'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti la sua morte e gli investigatori sono sul posto. Ravil Maganov, presidente del Consiglio di amministrazione di Lukoil, è morto stamattina dopo essere precipitato dal sesto piano di un ospedale di Mosca. A riferirlo, l'agenzia internazionale Reuters. La notizia è stata data anche dai media e dalle agenzie di stampa russe, che hanno citato fonti anonime.

La posizione di Lukoil contro la guerra

Agli inizi di marzo, il Consiglio di amministrazione di Lukoil aveva chiesto pubblicamente la fine del "conflitto militare" in Ucraina. Nella dichiarazione della società, i membri avevano espresso "preoccupazione per i continui tragici eventi in Ucraina e la più profonda solidarietà a tutti coloro che sono stati toccati da questa tragedia". Pochi mesi dopo, l’8 maggio è stato trovato il corpo senza vitadell'ex top manager di Lukoil Alexander Subbotin in una residenza privata nella periferia di Mosca. Gli investigatori avevano detto che era morto per insufficienza cardiaca, sostenendo che lui e la sua sicurezza personale avevano trascorso diversi giorni nella residenza di amici di famiglia.