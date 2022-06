Incidente in Russia: morti due top manager di VKontakte, il Facebook russo

Mondo

Ucraina, ecco come sta cambiando la propaganda russa: l'analisi

Secondo Peter Pomerantsev, analista della Johns Hopkins University di origini ucraine esperto di propaganda e disinformazione, la strategia del Cremlino è quella di “spaccare l’alleanza” che sostiene le sanzioni, mentre l’Occidente non ha messo a punto un messaggio per sostenerle: 'I governi hanno fallito completamente nel creare una infrastruttura comunicativa”. In Russia il tema dell'Ucraina nazista non ha preso piede, spiega l’esperto, mentre invece 'funziona molto bene' il tema dell'umiliazione subita da Mosca

Mentre prosegue la guerra in Ucraina, la propaganda russa sul conflitto si evolve. "La narrativa basata sulle colpe dell'Occidente e sulle ambizioni coloniali degli Stati Uniti in Est Europa che hanno costretto la Russia ad agire sta andando molto bene", spiega Peter Pomerantsev (nella foto), analista di origini ucraine alla Johns Hopkins University specializzato in propaganda e disinformazione russa, in un seminario organizzato dalle ambasciate di Ucraina e Stati Uniti

Sui social media "la propaganda russa è lentamente passata al contrattacco, dopo che la guerra sembra averne davvero colto di sorpresa l'apparato che non era stato avvertito nei dettagli", ma soprattutto, dice Pomerantsev, "con alleati strategici come Paesi come Ungheria e Slovacchia che sono cruciali per le sanzioni ma dove c'è una forte lobby interna di interessi politici ed economici" in favore di Mosca