Petroliera rimane incagliata nel Canale di Suez, bloccato per 20 min

Mondo

Nel pomeriggio del 29 marzo la nave Ever Given è stata liberata ed è ripreso il normale traffico nel canale di Suez . A rendere nota la notizia è stata l'autorità che controlla il canale

La portacontainer Ever Given sta andando verso il "Grande lago amaro": ha scritto in un tweet una società di fornitura di servizi per il canale, la Leth Agencies, riferendosi a un bacino interno allo stretto

L'ammiraglio Osama Rabie, il capo dell'Authority del Canale di Suez, stamattina aveva previsto che la nave, una volta rimessa in navigazione, sarebbe stata condotta in questa zona detta anche "dei laghi" per essere sottoposta a "una revisione tecnica". Poi ha previsto che ci vorranno "tre e giorni e mezzo" per smaltire l'ingorgo di circa 400 navi che vogliono sfruttare lo stretto che collega Europa e Asia evitando di dover perdere 10-14 giorni e centinaia di migliaia di dollari in più per fare i 5.000 km del periplo dell'Africa