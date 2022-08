Missouri, a scuola tornano punizioni corporali alunni indisciplinati

In Italia si può anche finire in carcere, ma negli Stati Uniti un insegnante può colpire un alunno con buona pace di tutti. Come riporta la Cnn, infatti, le pene corporali, saranno permesse, per il prossimo anno scolastico, nelle aule di una piccola città del Missouri sudoccidentale, dove il distretto ammetterà la punizione corporale per qualsiasi studente indisciplinato. Per fortuna, però, previo consenso dei genitori. Nella cittadina di Cassville, questa settimana gli amministratori hanno edotto le famiglie sulla nuova politica in una riunione aperta dove hanno anche consegnato i moduli di consenso da firmare. A riferirlo un genitore che ha partecipato alla riunione. Le punizioni corporali erano un mezzo ampiamente accettato per mantenere la disciplina nelle scuole statunitensi durante il Diciannovesimo e l’inizio del Ventesimo secolo, ma la pratica è caduta in disuso negli ultimi decenni. Mentre in Italia è un illecito che prevede la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per il docente reo.