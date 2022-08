Dinosauro più grande d'Europa scoperto in un giardino in Portogallo

Lo scheletro di un dinosauro lungo 82 piedi (che equivalgono a quasi 25 metri) è stato scoperto nel cortile di casa di un uomo a Pombal, nel Portogallo centrale. I paleontologi spagnoli e portoghesi che lavorano nel sito archeologico credono che possa trattarsi dei resti del più grande dinosauro sauropode mai trovato in Europa. Gli scavi sono iniziati nel 2017, quando il proprietario terriero ha notato per la prima volta frammenti di ossa sulla sua proprietà durante i lavori di costruzione della casa.

Ottime condizioni di conservazione

"Non è normale trovare tutte le costole di un animale come questo, figuriamoci in questa posizione, mantenendo la loro posizione anatomica originale", ha detto Elisabete Malafaia, ricercatrice post-dottorato presso l'Università di Lisbona. "Questa modalità di conservazione è relativamente rara nei reperti fossili di dinosauri, in particolare sauropodi, del Giurassico superiore portoghese". Considerando le ottime condizioni di conservazione del dinosauro, i ricercatori ritengono che sarà possibile trovare anche tutte le altre aprti del suo scheletro.